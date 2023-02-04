Кільксть загиблих внаслідок війни українських дітей досягла 460, 919 поранені - Офіс генпрокурора

460 українських дітей загинули і понад 919 дістали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок збройної агресії РФ в Україні станом на ранок 4 лютого 2023 року, повідомляється в телеграм-каналі з посиланням на офіційну інформацію ювенальних прокурорів.

"Стало відомо, що 31 січня в результаті обстрілу м.Бахмут Донецької області загинув 12-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждалих дітей з початку повномасштабної агресії РФ у Донецькій області - 443, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 86, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновані повністю.

В Офісі генпрокурора відзначили, що ці цифри не остаточні: триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Як повідомлялося, станом на 1 лютого кількість загиблих внаслідок збройної агресії РФ дітей становила 459, поранених – 918.