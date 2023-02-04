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11:33 04.02.2023

Україна повернула за обміном 116 захисників - Єрмак

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Україна повернула за обміном 116 захисників - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про повернення з російського полону 116 українських військовослужбовців, серед яких є захисники м. Маріуполь Донецької області.

"Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв... з них два офіцери і 114 рядових і сержантів", - написав Єрмак у телеграм у суботу.

За його словами 87 військових, що повернулися, – з лав Збройних сил України, двоє з яких – з Сил Спеціальних Операцій. Також повернуто вісім бійців територіальної оборони, семеро - Національної гвардії України, шестеро - з Національної поліції, п'ятеро - з Державної прикордонної служби, двоє - з Військово-Морських сил та один представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, повернуто тіла загиблих добровольців. "Нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича", - написав Єрмак.

У свою чергу, Міністерство оборони держави-агресора повідомило, що з українського полону в результаті переговорів звільнено 63 російських військових. "До складу групи звільнених російських військовослужбовців включені особи "чутливої категорії", обмін яких став можливий завдяки посередницьким зусиллям керівництва Об'єднаних Арабських Еміратів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі всі російські військовослужбовці вже перебувають на території РФ.

 

Теги: #полонені #обмін #єрмак

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