Одеса та частина Одеського району знеструмлені через аварію - мерія

Місто Одеса і частина Одеського району тимчасово знеструмлені у зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК "Укренерго" в суботу вранці, повідомляється в телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" з посиланням на інформацію від ДТЕК Одеські електромережі.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб живити об'єкти критичної інфраструктури. Фахівці НЕК Укренерго усувають аварію. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт", - йдеться в повідомленні.