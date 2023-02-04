Події

11:05 04.02.2023

Одеса та частина Одеського району знеструмлені через аварію - мерія

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Одеса та частина Одеського району знеструмлені через аварію - мерія

Місто Одеса і частина Одеського району тимчасово знеструмлені у зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК "Укренерго" в суботу вранці, повідомляється в телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" з посиланням на інформацію від ДТЕК Одеські електромережі.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб живити об'єкти критичної інфраструктури. Фахівці НЕК Укренерго усувають аварію. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #аварія #енергетика #одеська_область #укренерго

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