Вранці сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеської області, частина громад і Одеси без електропостачання

У суботу вранці сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури на Одещині, в результаті частина громад та Одеси залишилися без електропостачання, повідомляє речник ОВА Сергій Братчук.

"Сьогодні вранці на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок чого частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. В даний момент на об’єкті триває рятувальна операція, залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії", - написав Братчук у телеграм-каналі.