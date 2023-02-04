Події

08:52 04.02.2023

Вранці сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеської області, частина громад і Одеси без електропостачання

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Вранці сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеської області, частина громад і Одеси без електропостачання

У суботу вранці сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури на Одещині, в результаті частина громад та Одеси залишилися без електропостачання, повідомляє речник ОВА Сергій Братчук.

"Сьогодні вранці на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок чого частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. В даний момент на об’єкті триває рятувальна операція, залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії", - написав Братчук у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #аварія #одеська_область #е_е

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