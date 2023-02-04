Події

07:59 04.02.2023

Арахамія закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗС України за останні півроку

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Арахамія закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗС України за останні півроку

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ за останні 6 місяців.

"Вітаю СБУ і ДБР з викриттям заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ на системній корупції на темі ухилення від проходження служби. Закликаю правоохоронні органи переглянути рішення Комісії за останні 6 місяців, щоб не дати хабарникам і тим, хто їм платив, досягнути своїх цілей", - написав Арахамія в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #корупція #комісія #зсу

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