Арахамія закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗС України за останні півроку

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ за останні 6 місяців.

"Вітаю СБУ і ДБР з викриттям заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ на системній корупції на темі ухилення від проходження служби. Закликаю правоохоронні органи переглянути рішення Комісії за останні 6 місяців, щоб не дати хабарникам і тим, хто їм платив, досягнути своїх цілей", - написав Арахамія в телеграм-каналі.