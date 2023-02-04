Події

07:29 04.02.2023

Близько 150 тис. українців в'їхали до Канади за програмою CUAET

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Посол України в Канаді Юлія Ковалів повідомила, що понад 514 тисяч українців отримали візи за програмою CUAET, а також близько 150 тисяч - в'їхали до Канади за цією програмою.

"Із перших тижнів повномасштабної російської агресії Уряд Канади запровадив спеціальну візову програму CUAET, метою якої було спрощення візових процедур для українців, які шукають тимчасового прихистку в Канаді", - написала Ковалів на фейсбук-сторінці.

"На зустрічі з Міністром імміграції Канади Шоном Фрейзером подякувала за програму підтримки наших громадян, які тимчасово знайшли прихисток в Канаді, в також обговорили перспективи програми CUAET та майбутні кроки щодо лібералізації візового режиму", - зазначила посол.

 

 

 

 

Теги: #канада #програма

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