Події

07:21 04.02.2023

Ворог почав готувати евакуацію населення з тимчасово окупованих територій

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Ворог почав готувати евакуацію населення з тимчасово окупованих територій

Ворог розпочав заходи стосовно евакуації населення з тимчасово окупованих територій, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім'ями у Троїцькому районі Луганської області", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в суботу вранці.

Минулої доби противник завдав 20 авіаційних і 3 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, в результаті є жертви серед цивільного населення, а також здійснив понад 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби підрозділи ЗС України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода - Сумської та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів, зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.

Минулої доби авіація ЗСУ 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БПЛА противника типу "Орлан-10".

Ракетно-зенітні війська вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили окупантів та 1 важку вогнеметну систему "Солнцепьок".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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