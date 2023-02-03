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20:27 03.02.2023

"Танкова коаліція" нам потрібна для контрнаступу

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"Танкова коаліція" нам потрібна для контрнаступу

Україна використовуватиме основні бойові танки, надані країнами НАТО, для контрнаступу, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Танкова коаліція" з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будемо використовувати їх як "сталевий кулак" для того, щоб пробивати їхню лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб прийме рішення, в якому саме місці це робити", - сказав Резніков на спільній пресконференції з віцепрем'єром - міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком у п'ятницю.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України, Резніков зазначив, що для стримування можливого нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють наявні ресурси, насамперед 155-мм артилерію та інші засоби ураження.

"Тому ми сьогодні кажемо, що пріоритетом на полі бою залишається 155-мм артилерія та снаряди до неї", - наголосив міністр оборони України.

 

Теги: #танки #контрнаступ

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