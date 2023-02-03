Події

19:11 03.02.2023

В Укргідрометцентрі попереджають про повернення в Україну морозів, ранньої весни очікувати не варто

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В Укргідрометцентрі попереджають про повернення в Україну морозів, ранньої весни очікувати не варто

В Україну найближчим часом повернуться морози, а очікувати ранньої весни цього року не варто, заявила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

"Вже цього тижня час від часу на території України спостерігалися невеликі опади, переважно у вигляді опадів змішаної фази - це мокрий сніг у поєднанні з дощем. У нічні години ми мали практично на всій території України стабільний мінус, але в денний час ще був невеликий плюс. Починаючи з цих вихідних температура у всій Україні знижуватиметься і знову набуватиме морозних значень: морози будуть і вночі, і вдень", - наводить слова Птухи Media Center Ukraine - Ukrinform у телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначається, що вже 5-6 лютого в Україні розпочнеться зниження температури: 5-10 градусів морозу вночі і 0-6 морозу в денні години.

"Офіційні прогнози щодо весни з'являться за тиждень-два, але можу особисто я сказати, що лютий досить інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати ранньої весни наразі не варто", - підсумувала вона.

 

Теги: #погода #весна

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