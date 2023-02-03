Події

18:43 03.02.2023

Російські загарбники планують роздати захоплене на тимчасово окупованих територіях житло проросійським колаборантам - ЦНС

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Російські загарбники планують роздати житло, яке вони захопили на тимчасово окупованих територіях України, місцевим проросійськи налаштованим колаборантам, повідомляє Центр національного спротиву у п'ятницю.

"Безгосподарче майно", а саме так росіяни називають порожні оселі тих, хто виїхав з регіону через окупацію, з 1 травня планується передати "солдатам ЗС РФ" та колаборантам, які втратили майно через агресію Москви", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу для того, щоб легітимізувати захоплення майна.

"Однак ще раз наголосимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином", - підсумували в ЦНС.

Теги: #окупанти #цнс

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