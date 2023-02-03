Українські танкісти вже за декілька днів розпочнуть тренування у Польщі - міністр оборони Польщі

Українські танкісти вже за декілька днів у Польщі розпочнуть курс навчання на танках, наданих у рамках західної військової допомоги, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Україна очікує посилення наступу росіян, тому отримання важкої зброї, яка зможе захищати українських солдатів, є дуже важливим, це ключове питання. Ми зібрали декларації у справі "Танкової коаліції". Але щоб це скоріше втілилося в життя, ми вирішили в середині лютого зустрітися у Брюсселі. Найважливіше наразі - це розпочати тренування українських солдатів на цих танках. Такі тренування розпочнуться у Польщі, буквально за декілька днів", - сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час спільної пресконференції міністрів оборони України та Польщі у п'ятницю.

Як повідомляється у пресрелізі Міністерства оборони України, керівники оборонних відомств України та Республіки Польща обговорили питання посилення спроможностей сил оборони України, зокрема проведення тренувальних місій українських військових на території Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща надасть Україні 60 танків, 30 із яких - PT-91 Twardy та 14 Leopard-2.