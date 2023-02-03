Українська влада згодна не з усіма рекомендаціями Венеціанської комісії щодо законодавства про Конституційний Суд - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що українська влада згодна не з усіма рекомендаціями Венеціанської комісії щодо законодавства про Конституційний Суд.

"Ми весь наступний тиждень працюватимемо над реформою Конституційного Суду, перезапуском процедури відбору суддів Конституційного Суду. Нам не вдалося досягти остаточного консенсусу в тому, як ми бачимо наступні кроки, але ми точно визначили, що за наступний тиждень ми знайдемо спільне прийнятне рішення", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

За її словами, Україна мала тривалий діалог із Венеціанською комісією, яка, не дочекавшись його закінчення, оприлюднила свої рекомендації, які українська влада нібито не бачила на момент ухвалення закону.

"Ми не погоджуємося з усім переліком рекомендацій, щодо деяких з них нам потрібні додаткові роз'яснення, оскільки йдеться про Конституційний орган країни. Це не політичні розбіжності - це необхідність продовження діалогу", - додала вона.

Як повідомлялося, 2 лютого комісар у справах добросусідства та розширення Олівер Варгеї від імені Єврокомісії закликав Україну вжити всіх необхідних заходів, щоб законодавство, зокрема про Конституційний Суд, відповідало рекомендаціям Венеціанської комісії.