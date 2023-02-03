Радника заступника міністра оборони викрито в заволодінні понад 1,7 млрд грн, призначених на закупівлю товарів для ЗСУ

Правоохоронці викрили радника заступника міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами, призначеними на закупівлю товарів для української армії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства у телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, радник у змові з директором підприємства заволодів коштами, отриманими за договорами постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України.

"Ці кошти були виділені Міністерством оборони України. Такими діями державі завдано понад 1,7 млрд грн збитків", - зазначено в повідомленні.

Досудове розслідування здійснює ГСУ Нацполіції України.