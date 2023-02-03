Події

15:36 03.02.2023

Лубінець обговорив із турецьким омбудсменом деталі звільнення українців із російського полону

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Лубінець обговорив із турецьким омбудсменом деталі звільнення українців із російського полону

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обговорив із головним омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем деталі гуманітарних ініціатив щодо звільнення громадян України з російського полону.

"Зі слів Шерефа Малкоча, російська сторона вже працює над списками українських цивільних громадян, яким понад 70 років, та старших за 65, які мають хронічні хвороби. Однак Росія попросила час для роботи з цими списками", - наголошується в телеграм-каналі українського омбудсмена.

 

Теги: #омбудсмен #туреччина #лубінець

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