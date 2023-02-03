Викрито митників у Чернівецькій та Одеській областях, які організували побори в десятки тисяч доларів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику одного з митних постів Буковини та його посереднику, які організували схему поборів на митниці.

"Посадовець вимагав хабарі у представника одного з підприємств, яке здійснює перевезення товарів з Азії та Європи. За нестворення штучних перешкод під час процедури митного оформлення товарів він хотів отримувати по $1 тис. з кожної вантажівки, яка транспортувала товари. Враховуючи обсяги діяльності товариства, "заробіток" лише від цієї фірми міг становити десятки тисяч доларів", - повідомляє ДБР у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією бюро, керівник митного поста долучив до схеми свого знайомого – колишнього працівника митниці. "Той, для приховування злочину, отримував кошти винятково в Києві, де 1 лютого 2023 року його затримали на гарячому під час одержання чергової оплати сумою $12 тис.", - уточнюється в повідомленні.

Чиновника митниці підозрюють в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, пов'язаною з вимаганням, а його спільника – у пособництві (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

СБУ в телеграм-каналі інформує також про викриття на Одещині посадовців митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський" на організації оборудок.

"Зловмисники налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників. За хабарі посадовці обіцяли перевізникам не створювати штучних перешкод під час митного оформлення вантажів ", - інформують у СБУ.

Сума неправомірної вигоди, за інформацією спецслужби, становила $500 з одного транспортного засобу. Співробітники СБУ задокументували кілька епізодів отримання митниками грошової винагороди.

Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Одеса-порт" на переданні чергової суми хабара.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем).

Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших співробітників керівної та інспекторської ланки митного поста.