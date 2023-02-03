Боррель оголосив про надання Україні EUR25 млн для розмінування територій

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель оголосив у п'ятницю в Києві на полях саміту ЄС - Україна про виділення EUR25 млн для розмінування територій, що перебувають під українським контролем, повідомила Європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС).

"Ми надамо до EUR25 млн на підтримку зусиль щодо розмінування цих небезпечних зон. Захист цивільних осіб (...) є пріоритетом", - сказав Боррель.

У комюніке наголошується, що "розмінування дуже важливе для безпечного здійснення відновлення".

У документі пояснюється, що оголошене додаткове фінансування включатиме витрати на необхідне обладнання для українських державних операторів протимінної діяльності та на підтримку можливостей української влади щодо ефективного управління відповідним сектором.