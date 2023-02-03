Берлін схвалив передання Україні танків Leopard 1

Влада ФРН ухвалила рішення дозволити постачання танків Leopard 1 до України, повідомляє в п'ятницю Deutschlandfunk.

"Уряд Німеччини видав ліцензію на експорт танків Leopard 1 в Україну. Представник уряду Штеффен Зайберт підтвердив цю інформацію, але не став вдаватися до подробиць", - передає радіостанція.

Раніше Süddeutsche Zeitung повідомляла, що компанії Rheinmetall AG і FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH хочуть повернути до ладу ці танки, які потім можна буде передати Києву.

Проте, уточнює Deutschlandfunk, проблемою є нестача 105-міліметрових снарядів для цих танків: у Німеччині їх більше не виробляють, а Бразилія, яка має досі на озброєнні 250 таких бойових машин та снаряди до них, поки що відмовилася передавати їх ФРН так само, як і снаряди до зенітних самохідних установок (ЗСУ) німецького виробництва Gepard.

Швейцарія також поки що відмовляється надавати боєприпаси, які вона виробляє. У результаті, за інформацією німецьких ЗМІ, раніше Берлін розпочав переговори з Катаром про можливу купівлю в емірату 15 ЗСУ Gepard, які Доха придбала для захисту стадіонів під час чемпіонату світу з футболу у 2022 році. Також, за даними Süddeutsche Zeitung, бундесвер замовить у Rheinmetall AG 150 тис. снарядів для цих ЗСУ.

Раніше Берлін передав Україні 37 настанов Gepard.

У Rheinmetall AG заявляли раніше, що компанія теоретично може підготувати для наступних постачань будь-якій стороні 139 танків: 88 - Leopard 1 і 51 - Leopard 2.

Танк Leopard 1 виробляли з 1965-го до 1984 року, стояв на озброєнні ФРН до 2010 року. Понад десятки країн досі мають його у складі своїх збройних сил, танк постійно модернізують. Загалом випустили понад 4,7 тис. танків цієї моделі.

Минулого тижня влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Водночас німецька влада дасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну. Минулої середи президент США Джо Байден оголосив про рішення відправити Україні 31 танк M1 Abrams.