Події

13:15 03.02.2023

На Харківщині під окупацією залишаються 29 населених пунктів

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На Харківщині під окупацією залишаються 29 населених пунктів

Під російською окупацією наразі перебувають 29 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Війна триває. 29 населених пунктів Харківщини все ще перебувають під окупацією. Ворог майже щодня обстрілює наші міста та села. Потерпає передусім цивільне населення", - написав Синєгубов у телеграмі.

Майже половина території Харківської області – на схід та північ від обласного центру – була окупована російськими військами наприкінці лютого 2022 року, але звільнена під час контрнаступу Збройних сил України 6-11 вересня того самого року. Окупованими лишаються декілька населених пунктів на сході Куп'янського району області.

 

Теги: #харківська_область #окупація

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