Литовці зібрали понад мільйон євро на радари для України за годину – журналіст

Оголошений у Литві збір на радари для України зібрав понад мільйон євро за годину з моменту запуску, повідомив журналіст Андрюс Тапінас.

"Абсолютний рекорд. Світовий. Литовці зібрали 1 006 000 євро на радари для України за одну годину. Литовська IT-компанія Tesonet подвоїть суму до 2 012 000 євро. За одну годину. Наш народ буде з Україною до самого кінця. До перемоги!" - написав Тапінас у твіттері.

Раніше Тапінас ініціював збори на "Байрактар" для України та морський дрон "PEACE Дец".