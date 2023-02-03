Події

11:40 03.02.2023

На Десні підриватимуть льодовий затор, у Києві може бути чути вибухи – військова адміністрація

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На Десні підриватимуть льодовий затор, у Києві може бути чути вибухи – військова адміністрація

 Гучні звуки вибухів може бути чути у низці районів Києва через підривні роботи у пониззі р. Десна у п'ятницю, повідомляється у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"На річці Десна підриватимуть льодовий затор. Тому, сьогодні, 3 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів", - ідеться у повідомленні.

"Підрив криги здійснюватимуть сапери. Такі вимушені заходи необхідні аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах", - додали у столичній військовій адміністрації.

 

Теги: #десна #вибухи

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