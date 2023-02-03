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11:34 03.02.2023

СБУ ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових на понад 100 млн грн

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СБУ ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових на понад 100 млн грн

Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони, повідомляє СБУ

"Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн", - йдеться у повідомленні спецслужби в телеграм-каналі у п'ятницю.

За матеріалами слідства, посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових.

"Бюджетні гроші було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання для надання відповідних послуг. Замість постачання до ЗСУ визначених обсягів продовольчої продукції учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм", - наголошується в повідомленні.

На підставі зібраних доказів двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Триває розслідування щодо встановлення причетності посадових осіб Міноборони до протиправної діяльності.

Крім цього, згідно з повідомленням, на Київщині співробітники СБУ викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування особового складу.

"До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування "відкату", - уточнюють у СБУ.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) та обрання запобіжного заходу.

 

Теги: #сбу #міноборони #розкрадання

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