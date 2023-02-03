Повідомлено про підозру головбуху "Укртатнафти" у справі про присвоєння 40 млрд грн – СБУ

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній із фігуранток кримінального провадження про присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта", повідомляє СБУ.

"Мова йде про головного бухгалтера "Укртатнафти" – вона переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, але співробітники спецслужби встановили її місцезнаходження", - йдеться у повідомленні спецслужби у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією СБУ, серед іншого встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження було закладено в ціну для споживачів, унаслідок чого заборгованість зі сплати акцизу за цим епізодом становить 605 млн грн.

У повідомленні зазначається, що загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії в межах провадження про присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджментом компаній.

Зокрема, як інформують у СБУ, у Дніпрі було встановлено приміщення, де зберігалася прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов'язаних підприємств, печатки тощо.

"Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній", - ідеться у повідомленні.

СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". Встановлено, що протиправні механізми були пов'язані з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

У межах кримінальних проваджень документують десять епізодів злочинної діяльності. Зокрема, йдеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного та нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів.