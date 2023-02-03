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10:24 03.02.2023

Зеленський відповів на петицію з проханням накласти вето на закон про посилення відповідальності військовослужбовців: запорукою боєздатності армії є дисципліна

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Зеленський відповів на петицію з проханням накласти вето на закон про посилення відповідальності військовослужбовців: запорукою боєздатності армії є дисципліна

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію з проханням накласти вето на законопроєкт №8271 про посилення покарань військовослужбовців, яку підписали понад 25 тис. громадян.

"Запорукою боєздатності військових підрозділів та зрештою перемоги України над агресором є, зокрема, дотримання військової дисципліни, заснованої на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, на їх вірності військовій присязі. Військовослужбовці зобов'язані дотримуватись Конституції та законів України, військової присяги, неухильно виконувати вимоги статутів Збройних сил України, накази командирів", - зазначив президент.

Він наголосив, що підписаний ним закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці" спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх здатності виконувати поставлені завдання.

"Під час прийняття рішення про підписання закону я врахував позицію головнокомандувача Збройних сил України та командирів військових частин, які вважають, що закон дасть змогу не лише посилити відповідальність за вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, скоєних у бойовій обстановці, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу", - наголосив президент.

Він додав, що з метою удосконалення механізму застосування до військовослужбовців відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення він ініціював перед Кабінетом Міністрів України додаткове опрацювання порушеного питання.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні 13 грудня 270 голосами підтримала законопроєкт №8271 про посилення відповідальності за військові злочини, а також за невідкладне його підписання та скерування президенту України. Того самого дня його підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук і закон відправили на підпис главі держави.

Законопроєкт, зокрема, унеможливлює звільнення військовослужбовців від покарання або призначення їм м'якшого покарання, ніж передбачено в чинному Кримінальному кодексі України (непокора; невиконання наказу; погроза або насильство стосовно начальника; самовільне залишення місця несення служби; дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю).

15 грудня на сайті глави держави було опубліковано петицію №22/173526-еп із закликом накласти вето на закон, яка за першу добу набрала 28 тис. підписів, що вище за необхідну кількість для розгляду її президентом.

19 грудня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив на підтримку змін до законодавства про посилення відповідальності військовослужбовців та просив президента України Володимира Зеленського підписати відповідний законопроєкт, схвалений Верховною Радою.

25 січня Зеленський підписав закон.

Теги: #зсу #петиція #зеленський

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