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09:54 03.02.2023

Український генпрокурор повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнера"

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Український генпрокурор повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнера"

 Російському підприємцю, керівнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину повідомлено про підозру в зазіханні на територіальну цілісність України та ведення агресивної війни, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Час припиняти криваві гастролі росіян, які прикриваються іменем відомого композитора. Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнера", - написав Костін на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

Генпрокурор наголошує, що, за даними слідства, керівника ПВК було наділено повноваженнями з вербування, підготовки та управління підпорядкованих йому осіб для подальшого використання в бойових діях на території України, і "все це відбувалося за повної підтримки чинного російського режиму".

"Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він - герой Росії. Злочинна "еліта» терористичного режиму", - зазначив Костін.

Він також повідомив, що відповідальності не уникнуть і рядові "вагнерівці", зокрема й ті, хто втік за кордон.

"Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений до наших норвезьких колег", - поінформував генпрокурор.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру російському підприємцю, соратнику президента Російської Федерації, керівнику ПВК "Вагнера". Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України)", - уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

 

Теги: #генпрокуратура #костін #вагнерівці

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