Інтерфакс-Україна
Події
12:08 14.02.2025

Українські та молдовські поліцейські затримали найманців "Вагнера" та інших НЗФ, які воюють проти України

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Українські та молдовські поліцейські затримали найманців "Вагнера" та інших НЗФ, які воюють проти України
Фото: Національна поліція України

Українські поліцейські у співпраці з молдовськими колегами провели міжнародну спецоперацію "Месники" і затримали найманців "Вагнера" та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України, інформує Національна поліція України.

"Троє затриманих — громадяни Молдови. З 2014 по 2023 рік вони брали участь в битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні "Дебальцевського котлу" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань днр та росії. Деякі з них отримали нагороди й медалі від воєнного керівництва окупантів", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в п'ятницю.

За інформацією поліції, у рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції "Месники" правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів.

"За результатами вилучено документи, компʼютерну техніку та мобільні телефони з листуваннями, фото- та відеоконтентом, які містять інформацію про вербування, умови проходження служби в ПВК "Вагнер" та підтверджують участь фігурантів в бойових діях на території України", - наголошується в повідомленні.

Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру за участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави (ст. 141 п. (1) Кримінального кодексу Республіки Молдова). Наразі суд обирає їм запобіжний захід.

Слідчі Нацполіції України відкрили спеціальне магістральне кримінальне провадження, у ході якого документують всі факти вербування, найманців, навчання, фінансування та використання в бойових діях проти України. Дані вже скеровані до компетентних правоохоронних органів Молдови, де проти конкретних осіб розпочато нову серію досудових розслідувань.

Голова Нацполіції України Іван Вигівський на своїй сторінці у Фейсбуці уточнив, що понад 200 поліцейських з обох країн працювали над документуванням злочинів загарбників. "Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці РФ. Ми отримали інформацію про послужні списки, родинні звʼязки, контакти та місцезнаходження фігурантів", - написав він.

За словами Вигівського, європейським правоохоронцям вже направлено звіт і висновки про те, що треба терміново створювати міжнародну базу воєнних найманців і разом протистояти цьому небезпечному явищу.

"Цю проблему ми виносимо на світовий рівень і вже налагоджуємо вирішення цього питання з кожною цивілізованою країною", - додав голова Нацполіції.

Вигівський повідомив, що, починаючи з 2014 року, українські поліцейські встановили 37 приватних воєнних кампаній, які росіяни створили, аби воювати в Україні та інших країнах.

"Це створює ризики для Європи - дестабілізація обстановки у суспільстві, зростання організованої злочинності, повернення найманців до країн ЄС", - додав він.

Теги: #україна #вагнерівці #спецоперація #молдова

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