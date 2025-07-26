Посадовця Київського ТЦК та СП затримано за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного

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Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримано за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного, повідомляє у суботу Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина $3500 за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.

Під час одержання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Також за клопотанням прокуратури затриманому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами.