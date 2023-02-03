Події

08:45 03.02.2023

Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині, загинули два місцевих жителя

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Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині, загинули два місцевих жителя

Російські окупаційні війська у п'ятницю, близько 4:30, обстріляли м. Барвінкове Ізюмського району (Харківська обл), є загиблі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучення в приватний житловий будинок загинули 2 братів (49 і 42 років). Їхній батько (70 років) отримав поранення і був госпіталізований", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби масованих ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна та інші населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

"Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі. У Вовчанську постраждала жінка (51 рік). Отримала необхідну медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріл

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