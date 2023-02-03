Події

08:21 03.02.2023

Україна та ЄК обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою

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Україна та ЄК обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою

Україна обговорила з представниками Європейської комісії розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Приємно було поспілкуватися з нашими колегами віцепрезидентом ЄК щодо просування європейського способу життя Маргарітісом Схінасом та віцепрезидентом ЄК з питань цінностей та прозорості Вірою Юровою, з якими обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та спадщині, та посилення інформаційної безпеки – перехід від захисту до проактивних дій проти російської пропаганди", - написав він у телеграм-каналі за підсумками зустрічі представників ЄК та українського уряду у четвер у Києві.

Ткаченко також повідомив, що сторони "домовлялися про роботу експертів найближчим часом, які мають підготувати зустріч у рамках інформаційного рамштайну".

 

 

 

Теги: #культура #допомога #єк

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