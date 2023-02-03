Зеленський: Спроба МОК повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі є легітимізацією злочинної агресії проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба МОК повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі є легітимізацією злочинної агресії проти України.

"Дякую Естонії, Латвії, Литві та Польщі за принципову позицію. Спроба МОК повернути на Олімпіаду спортсменів з РФ і Білорусі є легітимізацією злочинної агресії проти України", - написав він у мікроблозі Твіттер.

За його словами, Україна не дозволить використати спорт проти людства та для пропаганди війни.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки що не обговорює допущення російських чи білоруських спортсменів до участі у літній Олімпіаді 2024 року в Парижі.