Події

07:22 03.02.2023

У школах у ЄС майже 750 тис. українських дітей-біженців, знайшли роботу понад 600 тис. дорослих

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У школах у ЄС майже 750 тис. українських дітей-біженців, знайшли роботу понад 600 тис. дорослих

Країнам-членам Європейського Союзу вдалося набрати до своїх шкіл майже 750 тис. українських дітей, часто за допомогою онлайн-освіти або з українськими вчителями у класах, повідомила єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йогансон (Ylva Johansson) під час спільного засідання уряду України та Єврокомісії у Києві у четвер.

"У нас уже працює понад 600 тис. дорослих. Ми, звичайно, сподіваємося, що вони зможуть повернутися додому незабаром… але, якщо це необхідно, ми готові і продовжуватимемо вирішувати всі ці практичні питання", – наголосила єврокомісар, зазначивши, що загалом у країнах ЄС понад 4 млн українських біженців.

Одним із таких питань вона назвала житлове. "Можна зрозуміти тих, у кого в квартирі разом із ними вже майже рік живе сім'я. Це тривалий час. Тож тепер нам дійсно потрібно шукати більш стійкі рішення", – зазначила Йогансон.

Єврокомісар з питань праці та соціальних прав Ніколас Шміт (Nicolas Schmit) також підтвердив оцінку кількості працюючих українських біженців - понад 600 тис., переважно жінки, хоча уточнив, що цифри спірні.

"У деяких країнах Європи частка працевлаштованих українських біженців працездатного віку складає вже 40%. І багато українських громадян, які зараз працюють в ЄС, насправді допомагають заповнити нестачу робочої сили", - зазначив єврокомісар.

За його словами, понад 350 тис. осіб наразі зареєстровано у державних агентствах з працевлаштування та активно шукають роботу.

Шміт зазначив, що важливо надати їм доступ до професійної освіти, підвищення кваліфікації, мовних курсів.

У свою чергу, перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що Україна дуже цінує зусилля ЄС і країн-членів, які відкрили свої будинки для 4,6 млн українців. Пославшись на дані ООН, вона уточнила, що 87% – це жінки з дітьми, і 90% з них бажають повернутись додому, тому Україна називає їх не мігрантами, а тимчасово переміщеними за кордон. Перший віцепрем'єр додала, що 70% українців, які виїхали, мають вищу освіту і до того, як вони перетнули кордон ЄС, 65% із них працювали.

Свириденко зазначила, що середній рівень зайнятості становить 28%: найвищий – у Польщі, тоді як у Німеччині він нижчий за 10%.

Водночас вона також навела оцінки Європейського центрального банку, згідно з якими частка працевлаштованих українців у країнах ЄС склала приблизно 55%. "Оскільки приймаючі країни справді мали структурну нестачу робочої сили, українці дуже легко адаптувалися до ринку праці та стали рушійною силою для розвитку вашої економіки", – констатувала Свириденко.

Водночас вона наголосила, що навіть якщо українці добре інтегруються на ринок праці, тиск на соціальну інфраструктуру ЄС є значним.

"Ми, як уряд, вважаємо, що нашим головним завданням і великим викликом сьогодні є створення всіх необхідних умов для того, щоб українці повернулися в Україну. Власне тому ми наполягаємо на ранньому відновленні", - наголосила перший віцепрем'єр.

Вона закликала до окремого спільного проєкту знайти шлях та запропонувати план заходів, щоб українці повернулися додому.

 

 

Теги: #єс #мігранти

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