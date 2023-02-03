У Міноборони не надавалися факти, що підтверджують наявність у Лієва іншого громадянства, крім українського

До Міністерства оборони України не надавалися факти, які б підтверджували наявність у тимчасово виконуючого обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського.

"Яких-небудь фактів, що підтверджують наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, окрім українського, до Міноборони не надавалося", - йдеться у повідомленні відомства.

У міністерстві зазначили, що на етапі працевлаштування та під час роботи в оборонному відомстві Лієв проходив відповідні перевірки, обов'язкові під час вступу на посаду державного службовця.

"Так само, в порядку, що діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавалися відповідні матеріали щодо доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було", - наголосили у відомстві.

Разом з тим, у Міноборони зазначають, що "після появи у ЗМІ публікацій, що стосуються попередньої діяльності Лієва та його заяв періоду 2014 року, з ініціативи Лієва, у листопаді 2022 року міністр оборони України (Олексій Рєзніков – ІФ-У) звернувся до Служби безпеки України із проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадової особи із застосуванням поліграфа".

Зазначається, що Лієв як громадянин висловить свою позицію з приводу повідомлень ЗМІ самостійно.

"Позиція Міноборони чітка: в оборонному відомстві мають працювати виключно громадяни України. У разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн заходи вживатимуться відповідно до закону", - резюмували у Міноборони.