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22:14 02.02.2023

Україна заслуговує на переговори щодо вступу в ЄС цього року - Зеленський

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Україна заслуговує на переговори щодо вступу в ЄС цього року - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вірить, що переговори щодо вступу країни в ЄС можуть розпочатися вже цього року.

"Я вірю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС", - сказав він у відеозверненні у четвер.

За його словами, у рамках переговорів з Єврокомісією "ми досягли порозуміння, що тільки разом – сильна Україна та сильний Євросоюз здатні захищати життя".

"Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка в захисті від Росії. І про те, що ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію й мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди й загрози", - сказав він.

"Завтра – другий євроінтеграційний день цього тижня. Відбудеться саміт Україна – ЄС. Готуємося", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #президент #єс #переговори

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