Події

19:27 02.02.2023

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на окремих напрямках

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Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на окремих напрямках

Російські окупаційні війська продовжують активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи щодо посилення своїх військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Також тривають наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.

"Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі", - зазначають у Генштабі.

На інших напрямках окупанти обороняються.

На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів російської армії. Водночас завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ ЗС РФ та Білорусі. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається.

На тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усіх цих людей розглядатимуть спеціальні комісії ворога з наступним призовом на військову службу до лав противника.

У районі Тавілжанки Куп'янського району Харківщини окупанти готуються до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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