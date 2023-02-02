Події

19:26 02.02.2023

Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурі Краматорська, пошкоджено 16 будинків

1 хв читати
Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурі Краматорська, пошкоджено 16 будинків

Протягом доби російські окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Краматорська Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Пошкоджені 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі й автівки, є жертви серед мирного населення. Також противник завдав трьох авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Унаслідок ударів дістали поранень чотири людини, серед них 5-річна дитина, яка перебуває в стані середньої тяжкості.

Також окупанти уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині.

Крім того, мінометних і артилерійських обстрілів зазнали 67 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, зокрема Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Херсон.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:36 02.02.2023
Українська армія за добу завдала чотирьох ударів по місцях зосередження противника

Українська армія за добу завдала чотирьох ударів по місцях зосередження противника

19:27 02.02.2023
Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на окремих напрямках

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на окремих напрямках

08:16 02.02.2023
За добу ЗС України знищили 610 окупантів, два танки, 5 артсистем та один засіб ППО противника

За добу ЗС України знищили 610 окупантів, два танки, 5 артсистем та один засіб ППО противника

07:49 02.02.2023
У Горлівці окупанти примусово змушують місцеве населення отримувати російські посвідчення водія та паспорти

У Горлівці окупанти примусово змушують місцеве населення отримувати російські посвідчення водія та паспорти

07:12 02.02.2023
За добу окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких по цивільній інфраструктурі Слов'янська, Краматорська та Дружківки

За добу окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких по цивільній інфраструктурі Слов'янська, Краматорська та Дружківки

07:08 02.02.2023
За добу ЗС України відбили атаки окупантів у районі 14 населених пунктів

За добу ЗС України відбили атаки окупантів у районі 14 населених пунктів

19:04 01.02.2023
Окупанти активізували розвідку та готуються до наступу на низці напрямків

Окупанти активізували розвідку та готуються до наступу на низці напрямків

08:05 01.02.2023
За добу ЗС України знищили 920 окупантів, 8 танків, 4 РСЗВ

За добу ЗС України знищили 920 окупантів, 8 танків, 4 РСЗВ

07:08 01.02.2023
За минулу добу ворог завдав п’ять авіаційних та шість ракетних ударів

За минулу добу ворог завдав п’ять авіаційних та шість ракетних ударів

07:03 01.02.2023
У військовому шпиталі у Новоіванівки Луганської області на лікуванні перебувають близько 100 окупантів

У військовому шпиталі у Новоіванівки Луганської області на лікуванні перебувають близько 100 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія за добу завдала чотирьох ударів по місцях зосередження противника

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на окремих напрямках

Наступного року українці зможуть подякувати Господу за порятунок від зла

Україна готова надати будь-які гарантії, що зброю партнерів не буде використано для обстрілу РФ - Резніков

Рада ЄС затвердила черговий пакет військової допомоги Україні на півмільярда євро

ОСТАННЄ

Чиновник Міноборони Олександр Лієв нібито має російський паспорт, сам Лієв це спростовує – ЗМІ

Підозрюваних у корупції депутатів Європарламенту позбавили парламентського імунітету

СБУ викрила зловмисника, який обходив санкції РНБО та постачав до РФ комплектуючі для військових підводних човнів

Наступного року українці зможуть подякувати Господу за порятунок від зла

У Молдові продовжено режим НС ще на 60 днів

У ЦНС повідомляють про викрадення жителів тимчасово окупованих територій російськими загарбниками, закликають повідомляти про такі випадки

Продуктові рітейлери відкрили понад 1,2 тис. "пунктів незламності"

НАЗК внесло Procter&Gamble до списку міжнародних спонсорів війни

Порошенко передав два мобільні "антишахеди" київському батальйону ТРО

Ексзаступника міністра екології підозрюють у заволодінні понад 32 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА