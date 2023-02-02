Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурі Краматорська, пошкоджено 16 будинків
Протягом доби російські окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Краматорська Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Пошкоджені 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі й автівки, є жертви серед мирного населення. Також противник завдав трьох авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.
Унаслідок ударів дістали поранень чотири людини, серед них 5-річна дитина, яка перебуває в стані середньої тяжкості.
Також окупанти уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині.
Крім того, мінометних і артилерійських обстрілів зазнали 67 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, зокрема Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Херсон.
"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України", - наголосили в Генштабі.