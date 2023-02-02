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17:05 02.02.2023

Рада ЄС затвердила черговий пакет військової допомоги Україні на півмільярда євро

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Рада ЄС затвердила черговий пакет військової допомоги Україні на півмільярда євро

Рада ЄС оголосила у четвер про затвердження сьомого пакета військової допомоги Україні в 500 млн євро та виділення 45 млн євро на навчання українських військовослужбовців у рамках місії військової допомоги Євросоюзу (EUMAM Ukraine).

"Сьогоднішні заходи посилають чіткий сигнал у критичний момент: ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно", - заявив у зв'язку з цим рішенням ради високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Сьомий пакет, зазначається у комюніке Ради ЄС, доводить спільну військову допомогу ЄС Україні за рахунок Європейського фонду миру до 3,6 млрд євро.

У Києві 3 лютого відбудеться саміт ЄС – Україна. Його порядок денний передбачає, поряд з іншим, обговорення військової допомоги Євросоюзу Києву.

У четвер Європейський парламент на пленарній сесії в Брюсселі ухвалив резолюцію, що закликала держави-члени ЄС "збільшити та прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї".

Теги: #єс #військова_допомога #боррель

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