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17:02 02.02.2023

Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн

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Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн

Печерський районний суд Києва в четвер заарештував з альтернативою застави у 410 млн грн колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, підозрюваного в причетності до закупівлі продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Печерський суд ухвалив рішення про обрання колишньому заступнику міністра оборони запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з альтернативою застави в 402 млн 600 тис. грн", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, 1 лютого працівники ДБР повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

"Він лобіював укладання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Усі договори укладалися за повною передплатою", - повідомляло бюро.

За інформацією ДБР, посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й "чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань".

"При цьому він ігнорував звернення Командування Сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції", - зазначають у бюро.

"Колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років", - інформують у ДБР.

Раніше заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова було звільнено у зв'язку зі скандалом навколо закупівель продуктів харчування для військовослужбовців.

Теги: #суд #арешт #міноборони

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