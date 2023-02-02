Товариства Червоного Хреста Канади та України провели моніторинг спільних програм

Національні Товариства Червоного Хреста України та Канади проінспектували реалізацію спільних програм надання допомоги постраждалому від російської агресії населенню України.

"Проведено моніторинг реалізації спільних програм Національних Товариств Червоного Хреста України та Канади з надання допомоги населенню, яке постраждало від війни. З цією метою нещодавно відбулася низка візитів колег до Львова, Київської та Черкаської областей", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) на своїй офіційній сторінці у фейсбуці у четвер.

Представники Канадського Червоного Хреста та ТЧХУ ознайомилися з виконанням таких спільних програм, як надання психосоціальної підтримки пораненим у Львівському реабілітаційному центрі Unbroken, забезпечення пічками для обігріву Пунктів незламності та жителів Гостомельського та Бородянського районів Київської області, робота мобільних медичних бригад Червоного Хреста України на Черкащині. Вони також відвідали прихистки для тимчасово переміщених осіб, де здійснюють ремонтні роботи для покращення житлових умов.

"Вдячні Канадському Червоному Хресту та всім канадцям, які перераховують донати для допомоги Україні, за підтримку в подоланні гуманітарної кризи в нашій державі", - наголосили в ТЧХУ.