ДБР виявило на Одеській митниці ще майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили на Одеській митниці 247 контейнерів, прихованих від проведення митних процедур.

"Працівники ДБР у чіткій координації з Офісом генерального прокурора продовжують ефективну та комплексну протидію зловживанням на митниці. Зокрема, на Одеській митниці триває результативна "ревізія" прихованих від розмитнення контейнерів", - йдеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі в четвер.

У ДБР інформують, що цього разу на території термінала було виявлено 247 контейнерів.

"Наразі розпочався огляд термінала та вмісту контейнерів. Про результати цієї роботи будемо повідомляти додатково", - наголошується в повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

ДБР нагадує, що 18 жовтня 2022 року на Одеській митниці виявлено 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких минув.

"Під час обшуків на території контейнерних терміналів слідчі ДБР знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару становила щонайменше 1,5 млрд грн", - зазначено в повідомленні.