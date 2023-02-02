Події

13:27 02.02.2023

Краматорськ у четвер знову зазнав обстрілів - росіяни завдали двох ракетних ударів, є постраждалі

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Краматорськ у четвер знову зазнав обстрілів - росіяни завдали двох ракетних ударів по житловій забудові центру міста, повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у телеграм-каналі.

"Краматорськ знову здригнувся від вибухів - росіяни завдали ще двох ракетних ударів. Знову - по центру міста, по житловій забудові. За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних", - зазначено у повідомленні.

Раніше про повторний удар по місту повідомив його мер Олександр Гончаренко. "Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях", - написав він у фейсбуці.

У середу російські війська влучили у житловий будинок у Краматорську, троє осіб загинули, 22 особи дістали поранень.

Теги: #краматорськ #удари

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