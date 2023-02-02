У суботу в Україні температура почне знижуватись: у деяких регіонах вночі до 8 градусів морозу

В Україні у п'ятницю та суботу збережеться помірно прохолодна погода з невеликим мокрим снігом, але з тенденцією зниження нічної температури, повідомляє Укргідрометцентр.

У п'ятницю, 3 лютого, синоптики очікують невеликий мокрий сніг, удень на півдні - дощ, на Закарпатті помірні опади. На дорогах країни місцями ожеледиця. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с, у західних областях уночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині 2-7° тепла; у Карпатах протягом доби 3-8° морозу.

У Києві в останній робочий день тижня очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

У суботу, 4 лютого, опади посиляться. Вдень невеликий сніг, у Криму з дощем. Вночі 4 лютого у західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний сніг, хуртовина. На дорогах місцями збережеться ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, у східній частині південний та південно-східний, 7-12 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура в суботу вночі почне знижуватись: 3-8° морозу, у південно-східній частині 0-5° морозу. Вдень очікується від 3° морозу до 2° тепла, у Криму до 5° тепла, у північних областях 1-6° морозу.

У Києві у суботу синоптики прогнозують невеликий сніг, на дорогах - ожеледицю, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.