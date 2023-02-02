На кордоні з Польщею очікуються акції протесту, проїзд може бути ускладнений - Держприкордонслужба

Проїзд через три пункти пропуску на українсько-польському кордоні може бути ускладненим через проведення 2-3 лютого акцій протесту, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

"2 та 3 лютого на під’їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчова - Краківець", "Медика - Шегині" та 2 лютого на під’їзній дорозі до пункту пропуску "Хребене - Рава-Руська" зі сторони Польщі заплановано проведення акцій протесту, які можуть вплинути на рух транспортних засобів, що перетинають державний кордон. Просимо врахувати цю інформацію, аби правильно планувати свої поїздки", - повідомляється у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Про точні місця проведення акцій протесту та вимоги протестувальників у прикордонному відомстві не повідомляють.