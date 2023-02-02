Боррель прибув до Києва: Передам українцям послання підтримки ЄС

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув до Києва з наміром передати "рішуче послання ЄС" про підтримку українцям.

Такий запис він зробив у четвер на своїй сторінці у твіттері, супроводивши його двома фото - на одному його знято на пероні залізничної станції, на другому - прапори України та ЄС.

"Прибув до Києва, щоб передати найрішучіше послання ЄС про підтримку всім українцям, які захищають свою країну. Допомога ЄС сягнула 50 мільярдів євро з початку війни з Росією. Європа була єдиною з Україною з першого дня і, як і раніше, стоятиме з вами, щоб перемагати та відновлювати", - написав Боррель.