Колегія Єврокомісії з фон дер Ляєн прибула до Києва

Колегія Європейської комісії на чолі з президентом Урсулою фон дер Ляєн прибула до Києва для проведення спільного з українським урядом засідання.

Це випливає із запису, який зробила у четвер на своїй сторінці у твіттері фон дер Ляєн.

"Приємно повернутися до Києва, у мій четвертий раз після вторгнення Росії. Цього разу із моєю командою комісарів. Ми зібралися тут разом, щоб показати, що ЄС як ніколи твердо підтримує Україну, і для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці", - написала вона.

Запис супроводжується фотографією з перону залізничної станції у Києві, де фон дер Ляєн зустрічають віцепрем'єр Ольга Стефанішина та глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.