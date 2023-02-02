Події

09:02 02.02.2023

У результаті ранкових ворожих обстрілів Харківщини поранено двох людей

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У результаті ранкових ворожих обстрілів Харківщини поранено двох людей

У четвер, 2 лютого, вранці російські окупаційні війська обстріляли Куп'янський район Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 7:00 ранку окупанти знову обстріляли Куп'янськ. Поранено жінку 67 років. У с. Кругляківка Куп'янського району, внаслідок ранкових обстрілів поранення отримав 46-річний співробітник ДСНС", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, вранці окупанти також обстріляли Козачу Лопань (Харківський район області). Внаслідок цього пошкоджено будинок селищної ради. Попередньо постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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