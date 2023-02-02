Ердоган скептично відреагував на рішення західних країн надати Україні танки

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що постачання низкою західних країн танків Україні не допоможе у війні проти Росії, вигоду від цих дій, за його словами, отримають лише виробники озброєнь.

"Я не можу сказати, що відправлення танків в Україну є елементом для вирішення конфлікту, це все ризиковано", - цитує Ердогана агентство "Анадолу".

"Лише збройові барони матимуть зиск", - зазначив турецький лідер.

Раніше влада ФРН вирішила передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2 і надала союзникам дозвіл постачати їх танки Leopard 2 Києву.

Також президент США Джо Байден оголосив про рішення надіслати Україні 31 танк M1 Abrams.