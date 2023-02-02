У Горлівці окупанти примусово змушують місцеве населення отримувати російські посвідчення водія та паспорти
Російські окупанти продовжують примусово роздавати російські водійські документи та паспорти на території тимчасово окупованих територій України, повідомляє Генштаб.
"Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина російської федерації є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 01 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти", – поінформували в Генштабі.
Також українські військові зазначають, що в одному з підрозділів окупантів, що діє в Луганській області, станом на 9 січня 2023 року завершилися тримісячні контракти. Внаслідок цього близько 300 військовослужбовців цього формування не одержують грошового забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитися з військової служби через оголошену мобілізацію.