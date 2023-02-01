ФБР не знайшло секретних документів у заміському будинку Байдена в Делавері

Співробітники ФБР під час обшуків у заміському будинку президента США Джо Байдена, що розташований на березі океану, не знайшли секретних документів, повідомив адвокат голови Білого дому Боба Бавера.

"Документів із грифом "таємно" виявлено не було", - наводить Associated Press слова Бавера.

Він зазначив, що обшуки були "плановими". Адвокат Байдена також зазначив, що "це був черговий етап у ретельному та своєчасному розслідуванні Мін'юсту, яке ми підтримуватимемо і якому сприятимемо".

Раніше повідомлялося, що співробітники ФБР у середу провели обшуки в будинку президента США Джо Байдена, розташованому на березі океану, в штаті Делавер. Йдеться про будинок, розташований у містечку Рехобот-Біч.

Водночас, як повідомлялося, в останні місяці обшуки проходили у резиденції Байдена у Вілмінгтоні, а також Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена у Вашингтоні.