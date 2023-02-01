СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на воєнну розвідку РФ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла витоку секретної інформації із одного з провідних державних підприємств, що входить до структури державного концерну "Укроборонпром".

"У результаті спецоперації у Києві затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора. Співробітники СБУ викрили його ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії", - повідомляється на сайті спецслужби.

Зловмисник збирав інформацію про українське озброєння, яке надходить до підрозділів на східному та південному фронтах. Також він фотографував наслідки російських ракетних ударів у Києві та відправляв їх співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони РФ. "Про отримані дані російський чиновник інформував представників воєнної розвідки країни-агресора", - повідомили у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.