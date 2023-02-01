Події

19:04 01.02.2023

Окупанти активізували розвідку та готуються до наступу на низці напрямків

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Окупанти активізували розвідку та готуються до наступу на низці напрямків

Російські окупанти активно ведуть розвідку, а на окремих напрямках готуються до наступу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Незважаючи на великі втрати, (противник - ІФ-У) продовжує спроби наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках", - йдеться у зведенні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямах наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі продовжується підготовка військ противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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