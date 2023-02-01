Сили оборони завдали за добу ударів по трьох місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України вразили три райони зосередження живої сили та пункт управління російських окупантів протягом минулої доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Повідомляється, що противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у своїх цілях, зокрема обладнувати там свої військові шпиталі. "Міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів привезено з Російської Федерації", - йдеться у зведенні.